Боєць з позивним "Дубок" заявив, що від нього хотіли грошей за службу техніком "в тилу". Замість цього він - піхота, яка "фізично не справляється".

Війна Збройних сил України проти Росії, на жаль, не тільки про сміливість та героїзм. Людський фактор є всюди, деякі просто наживаються з небезпек та випробувань, які йдуть пліч-о-пліч з війною, та вимагають хабарів за "безпечні позиції" в тилу.

Про відповідну страшну реалію та проблему нестачі "піхотної сили" в армії розповіли кілька бійців ЗСУ The Washington Post. Зокрема, військовий з позивний "Дубок" зараз воює якраз як піхота, хоча міг би бути у відносній "безпеці".

Як колишній інженер-електрик, він мав можливість служити техніком в тилу ЗСУ, але тоді в нього попросили за це гроші. "Щоб отримати цю роботу, треба платити хабарі", - каже він.

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За підсумком, "Дубок" служить у батальйоні 47-ї механізованої бригади ЗСУ та захищає Авдіївку. Наразі цей участок фронту України вважають чи не найінтенсивнішим за боями. "Дубок" визнає, що не може фізично впоратися з бойовими задачами, адже йому вже не 20 років.

Нині як військовий - він досвідчений стрілець, але його буквально примусом забрали до армії у 47-років. Одного разу він просто вийшов підстригтися і попався до рук трьох військкомів.

"Йому наказали сісти в машину і два дні утримували в темній кімнаті місцевого призовного пункту, поки він не підписав повістку", - пише WSJ.

Як описав початок своєї військової кар'єри "Дубок": "Я підстригся у тренувальному таборі". Військовий каже, що ідея служити його не лякала. Він не виключав для себе цього варіанту, але не хотів потрапляти до армії саме таким чином. Водночас скаргу на своїх "військкомів" він не написав. Чоловік не хотів створювати їм проблем, адже вони вчилися в одній школі.

Наразі Україні критично не вистачає піхоти в армії: саме вона є основною силою наступів, і саме вона, передбачувано, найбільше втрачає людей у боях. Найбільш вмотивовані захищати батьківщину українці вже давно пішли в армії: дехто загинув, а дехто продовжує боротьбу, але війська "виснажені", потрібна ротація.

Україна покладається на призов та мобілізацію нового "ресурсу", щоб фронт не захитався від болісних втрат, але сама суть чинної системи призову не дозволяє зробити це ефективно, пише WSJ. До такої думки схиляється чимало військових та аналітиків.

Значна частина чоловіків середнього віку "захищені" від армії, завдяки корупції, пільгам, та "політичній обережності" влади України.

"Вздовж лінії фронту непропорційно велика частка призовників - це чоловіки середнього віку, такі як "Дубок". Часто вони потрапляють до військ із сіл і невеликих містечок через те, що були надто "бідні", щоб купити собі "білий квиток" на фронт", - йдеться в репортажі видання.

Водночас "міцні" солдати-ветерани, які протистоять РФ з початку "повномасштабної", а подекуди, ще з 2014 року, погоджуються: фізично така "мобілізаційна сила" не відповідає очікуванням.

"Якість заміни не дуже хороша. Це сільські хлопці віком від 43 до 50 років, іноді з проблемами зі здоров'ям", - заявив один з ветеранів піхоти, який служить під Авдіївкою.

Деякі вважають, що запровадити "повну мобілізацію в Україні" - необхідність. Це гірке усвідомлення особливо болюче, коли хлопці, втомлені боями на фронті, мають змогу отримати кілька днів відпустки і поїхати до великих міст - Києві чи Дніпра.

Про це згадує один з операторів БПЛА. "Це необхідність. Ми не можемо без цього обійтися", - констатував він.

Зеленський заявив, що йому пропонують мобілізувати ще 500 тисяч

Напередодні на своїй прес-конференції президент України назвав чималу цифру: йому пропонують мобілізувати до армії ще 450-500 тисяч українців.

Зокрема, така пропозиція лунала на Ставці Головнокомандувача. За словами Володимира Зеленського, це дуже "серйозна цифра", тому він хоче почути більше аргументів, перш ніж підтримати це.

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