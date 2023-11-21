Він зазначає, що з цього питання проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат щодо ідеї уникнення тривалих повітряних тривог через російські МіГи зауважує, що спеціалісти шукають шлях для цього.

"Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівники і керівництво, та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя", - зауважив Ігнат під час брифінгу, відповідаючи на запитання про доручення президента щодо пошуку рішення реагування на російські МіГи.

Так, додав він, потрібно знайти механізм, рішення, що всіх задовольнить, адже люди хочуть розуміти, як це все відбуватиметься. Речник зазначив, що багатогодинні перельоти ворожих МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку та освіту. Тому це турбує суспільство.

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"Яким буде це рішення, - треба дочекатися, щоб воно було прийняте. Повітряні сили будуть забезпечувати і надалі, надавати інформацію по небезпеках. А також будемо інформувати, як це ми робимо, в публічному просторі, у Тelegram-каналі та на інших наших ресурсах", - сказав Ігнат.

Російський терор України - останні новини

Останніми місяцями російські окупанти "тероризують" Україну частими зльотами літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Крім того, ворог дозаправляє літаки у повітрі, що збільшує тривалість повітряної тривоги в Україні на кілька годин та фактично паралізує роботу більшості установ та організацій.

17 листопада президент України Володимир Зеленський доручив посадовцям розробити рішення, за допомогою якого вдасться уникнути довготривалих тривог через вильоти російських носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

Він зауважив, що доручив Міністерству оборони, Генеральному штабу ЗСУ та Кабінету міністрів запропонувати рішення, аби вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години.

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