Винищувачі F16 можуть модифікуватися та модернізуватися - яке оновлення найважливіше для України.

Багатоцільові винищувачі F16, які буде отримувати Україна, можуть модифікуватися та модернізуватися.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

"Готують. Не передали, не в Україні, не до кінця року - усе йде планомірно, як передбачено у домовленостях з нашими партнерами в рамках створеної коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака - це F16", - сказав Ігнат.

Також він зазначив, що можна говорити про модифікації літаків, які Нідерланди, Данія, Бельгія та імовірно інші країни передадуть Україні.

"Модифікації F16 розподіляються на так звані блоки. Включають блок 15, 20, 30 і аж до 70 блоку. Кожний літак покращувався у міру можливостей, тому модернізація літаків - це процес непростий. Фактично замінюється велика кількість обладнання бортового літака, в основному - це радар (бортова радіолокаційна станція), яка дозволяє бачити противника усе далі й далі, і супроводжувати більшу кількість повітряних цілей, і це - авіаційне озброєння, яке можна застосовувати", - зазначив Ігнат.

За його словами, які б не були модифікації на літаках, що першими передадуть Україні, ці моделі будуть вже в процесі модернізації і їх можна буде покращувати на підприємствах в Європі та США.

"Головне - це радар. Нам потрібно бачити противника, краще бачити повітряні цілі, такі як крилаті ракети чи "Шахеди". Ті F16, які у наших партнерів на озброєнні і плануються до передачі Україні, мають вже зовсім інший арсенал озброєння, а саме - ракети класу "повітря-повітря", здатні надзвичайно ефективно знищувати будь-який тип повітряних цілей: чи це безпілотник, чи ракета", - наголосив Ігнат.

Речник сподівається, що F16 допоможуть протидіяти російській авіації на різних напрямках.

"Крок до F16 - це не просто крок до цієї моделі. У перспективі, якщо наші пілоти, наша вся база, аеродромна інфраструктура, інженери, наземний персонал, будуть вже готові повністю експлуатувати цей тип літака - можна вже мріяти й про більш сучасні моделі, які вже сьогодні отримують наші партнери, коли передають нам F16", - додав Ігнат.

Він сказав, що перспектива є серйозною. Наразі треба дочекатися завершення навчання льотчиків та персоналу для F16.

Нідерланди готуються дати Україні F-16

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Загалом Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися. У жовтні стало відомо, що США очолили Коаліцію спроможностей з розвитку Повітряних сил України в керуванні багатоцільовими винищувачами F16. Також співголовами цієї коаліції стали Нідерланди і Данія.

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