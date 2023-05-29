Американських добровольців, які воюють в Україні, можуть бути тисячі.

Сьогодні в США – щорічний День пам'яті, коли вшановують американських військовослужбовців, які загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких Штати коли-небудь брали участь. Рідні американських добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Україну від нападу Росії, також сьогодні вшановують пам'ять полеглих воїнів, пише The Washington Post.

Видання зазначає, що точна кількість американців, які вирушили в Україну для участі у війні, невідома. Але, попри заклики президента Джо Байдена та інших чиновників до американців та прохання не наражати себе на небезпеку, таких добровольців можуть бути тисячі.

Через 15 місяців повномасштабної війни відомо про принаймні 16 добровольців із США, які загинули, захищаючи Україну. Тіла полеглих воїнів для поховання досі отримали не всі родини загиблих.

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Імена деяких американських військовослужбовців, які віддали життя за Україну, вже були відомі широкому загалу. 28-річний Ендрю Пітерсзагинув у лютому 2023 року, воюючи у складі Інтернаціонального легіону. За кілька років до цього він звільнився з американської армії. За словами його сім'ї, на нього, як і на багатьох інших американських добровольців, вплинули кадри з України і заклики української влади допомогти відбити напад росіян. Батько військового, 53-річний ветеран війни в Перській затоці Джон Пітерс, намагався відмовити сина вирушати на війну, але не зміг. У День пам'яті родина Пітерса вивісила два прапори – український і американський – біля свого будинку.

Ще один американський доброволець – 45-річний Нік Меймер, який прослужив два десятиліття в армії – загинув на початку травня на Бахмутському напрямку. Чоловік, який після служби займався викладанням англійської мови в Іспанії, минулого року розповідав ЗМІ, що його привів в Україну "моральний компас". Українські сили отримали останки загиблого воїна, і його сім'я сподівається, що незабаром вони будуть повернуті в Сполучені Штати для гідного поховання.

26-річний Купер т. Ендрюс, відставний сержант морської піхоти, загинув у квітні – внаслідок мінометного обстрілу під час евакуації громадян у Бахмуті. "У нього було таке ставлення: "Якщо я цього не зроблю, хто це зробить?", – згадує його мати Віллоу.

Вона також розповідає, що її темношкірий син, який зіткнувся в американській армії з расизмом, провів в Україні кілька місяців і відчував себе в українському підрозділі навіть комфортніше, ніж у США. За словами матері, він говорив їй про побратимів: "Ми як брати, мамо".

20 травня родина Купера провела панахиду у його рідному місті Клівленд-Хайтс. Тіло загиблого військового поки не повернули в Сполучені Штати.

50-річний Грейді Курпасі відправився в Україну у складі групи міжнародних добровольців на початку повномасштабної війни і брав участь у боях під Києвом і на півдні країни. Він пропав безвісти у квітні 2022 року і довгі місяці доля капітана морської піхоти Курпасі була невідома. Повернути його останки додому вдалося тільки в травні 2023 року.

Ще один колишній американський військовий, 33-річний Піт Рід, який воював у складі морської піхоти в Іраку, Афганістані, Сирії та Ємені, загинув в Україні в лютому 2023 року – менш як за місяць після того, як відправився в країну як волонтер-медик. У червні відбудеться церемонія прощання із загиблим – його прах родина планує розвіяти в місці, яке він часто відвідував у дитинстві.

Близькі загиблих в Україні американських військових наголошують – їхнє бажання проміняти безпеку вдома на допомогу чужій країні було натхненне тими ж демократичними ідеалами, що лежать в основі служби в збройних силах США – любов до свободи і презирство до тиранії.

Іноземні військові в Україні - що потрібно знати

На тлі повномасштабної війни в Україні був офіційно сформований Інтернаціональний легіон, куди вступили громадяни понад 50 країн.

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на українській стороні, були прийняті на військову службу в добровільному порядку за контрактом і є комбатантами, пояснювали в Генштабі. Російська пропаганда, проте, представляє їх як "найманців" і влаштовує над ними показові "суди" в разі їх потрапляння в полон.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що Інтернаціональний легіон разом з українцями захищає європейські цінності в цій війні.

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