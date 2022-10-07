Окупанти не направляють безпілотники на цілі поблизу поля бою, але використовували багато цих БПЛА для ураження цивільних цілей.

Використання російськими окупантами іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни в Україні.

Про це йдеться у доповіді експертів американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики зазначили, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних використанню Україною американських систем HIMARS.

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Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато цих БПЛА для ураження цивільних цілей у тилових районах. Фахівці припустили, що, ймовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

У ISW зазначили, що російські війська, можливо, вже використали нетривіальний відсоток постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

Крім цього у доповіді йдеться, що українські війська, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції уздовж дороги Кремінна-Сватово на заході Луганської області.

А росіяни створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області. Вони продовжили наземні атаки в Донецькій області і могли досягнути нових успіхів у районі Бахмута. Також росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Збиті безпілотники за добу: звіт Генштабу

6 жовтня у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Пізніше того ж дня у Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що над Чорним морем українська протиповітряна оборона знищила три дрона-камікадзе, якими російські окупанти атакували Одещину.

"6 жовтня, в проміжок часу з 18.30 до 20.00, російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе Shahed-136, які було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

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