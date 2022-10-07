Тип безпілотників уточнюється.

У Повітряному командуванні "Центр" повідомили про збиття ще двох безпілотників російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook.

"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з'єднань "Південь" та "Схід", на південному напрямку близько 18:00 та 21:00 за підтвердженими даними знищили два ворожих БпЛА, наразі їх тип уточнюється", - мовиться у дописі.

Відео дня

Збиті безпілотники за добу: звіт Генштабу

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників ворога, серед яких два "Shahed-136" та один "Mohajer-6".

Пізніше того ж дня у Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що над Чорним морем українська протиповітряна оборона знищила три дрона-камікадзе, якими російські окупанти атакували Одещину.

"6 жовтня, в проміжок часу з 18.30 до 20.00, російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе "Shahed-136", які було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: