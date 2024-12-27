Військове керівництво розглядає їх як витратний матеріал.

Війська Північної Кореї зазнають масових втрат у боях з українськими бійцями, які ведуться на території Курської області.

Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters. За даними Сполучених Штатів Америки, лише за останній тиждень на Курщині загинули або отримали поранення 1000 бійців КНДР:

"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону".

Втрати КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня в американському Міністерстві оборони повідомили про перший бій між північнокорейськими та українськими військами. За їхніми даними, кілька десятків бійців КНДР були вбиті або поранені.

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Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальні втрати іноземних військ в Курській області можуть перевищувати 3 тисячі солдатів.

Також відомо, що ЗСУ взяли у полон декількох солдатів КНДР, однак невдовзі вони загинули внаслідок отриманих поранень.

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