Певні сигнали з боку партнерів надходять, але Київ "не ведеться".

Від жодної країни-партнера Україна не отримували сигнали про те, що у разі, якщо контрнаступ не виправдає очікувань, допомогу буде припинено. Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На запитання про те, чи є з боку партнерів тиск з приводу того, що Україна має зробити по максимуму під час контрнаступу, який триває, Кулеба відповів, що "не так радикально, але з деяких країн такі сигнали надходять".

"З жодної країни немає сигналу про те, що, якщо, умовно кажучи, "до осені не досягнете вирішального успіху, все закінчиться, ми вмиваємо руки". Але в кожній країні йде прорахунок: там вибори наближаються, десь на складах закінчилися снаряди, які можна передати Україні, а заводи не встигають виробити нові. Така логіка є, але ми на неї, в гарному сенсі цього слова, не ведемося, тому що відповідь на ці занепокоєння проста: "А чого ви хочете досягти? Ви втомилися? Ну супер. Так а що, десь ми звільнимо частину території, десь ні, і що, проблема від цього зникне?", – каже Кулеба.

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Щодо того, чи можливий тиск з метою примусити до діалогу з Росією, Кулеба зазначив, що у партнерів є розуміння того, що процес, аналогічний Мінському, не можливий.

"В нас є позиція, що переговори можливі після виведення Росією військ з території України. Ця позиція, до речі, багатьох дивує жорсткістю. Але західні партнери з розумінням до неї ставляться, а незахідні — з повагою: "Нічого собі, які українці круті, можуть самому Путіну і Росії озвучувати такі жорсткі позиції!" Треба розуміти просту річ: для когось ця війна — математика, тобто скільки я витрачу грошей, снарядів зі складів, або танків відправлю. А для нас ця війна екзистенційна. Або вони, або ми. І що довше війна триває, то більше наші найближчі партнери розуміють нас — це війна не про те, щоб десь провести якусь чергову лінію, як зробили з Мінськими угодами, і потім безкінечно сидіти й вести перемовини, поки війна знову не спалахне. Це війна, у якій перемагає Росія й Україна припиняє існування, або перемагає Україна і Росія занурюється у вирішення своїх внутрішніх проблем, відмовляючись від агресії. Ми переконані й у нас є друзі, які теж у цьому переконані, що переможе Україна", – каже міністр.

Темпи контрнаступу - що повідомлялося

Президент України Володимир Зеленський визнавав, що наразі прогрес контрнаступу "повільніший, ніж хотілося б". Водночас він наголошував, що Україна впевнена в успіху.

За його словами, під час контрнаступу восени теж здавалось, що це уповільнений процес, "але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед". Глава держави переконаний, що "так само буде і тут".

Коментуючи тиск на Україну щодо пришвидшення контрнаступу, Зеленський зазначив: "Чого б дехто не хотів, зокрема спробами тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що операція зі звільнення української території продовжується згідно з планом. Також про те, що контрнаступ ЗСУ йде за планом, казав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Водночас західні ЗМІ повідомляють про нібито не виправдані очікування щодо української операції. Зокрема, CNN з посиланням на західних чиновників писав, що нова операція ЗСУ "не виправдовує очікувань на жодному фронті".

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