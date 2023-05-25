Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що він упевнений, що очікуваний контрнаступ проти російських військ принесе результати і почнеться, як тільки країна отримає необхідне озброєння від союзників.
"Ми і далі будемо готувати контрнаступ", - заявив він у коментарі Bloomberg. Він послався на постачання далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків.
На цьому тлі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, раніше заявив телеканалу Rai про нібито початок контрнаступу ЗСУ, вже пізніше у своєму Twitter уточнив, що контрнаступальна операція - це робота не одного дня, вона не почнеться "з перерізання червоної стрічки".
"Це десятки різноманітних дій зі знищення російських окупаційних військ на різних напрямках, що вже відбувалося вчора, проходять сьогодні і триватимуть завтра. Інтенсивне знищення матеріально-технічного забезпечення противника також є контрнаступом", - зазначив Подоляк.
Контрнаступ ЗСУ - головне
Розмови про контрнаступ ЗСУ тривають ще з лютого 2023 року, коли росіяни тільки почали ще більше посилювати свій тиск на Бахмут та інші прифронтові міста сходу країни в рамках так званого "великого наступу". Щоправда, тоді "наступ" ЗС РФ почався з великого провалу на Вугледарському напрямку.
Перемелюючи окупантів під Бахмутом і Мар'їнкою, українські військові паралельно готувалися до контрнаступальних дій - в Україні та інших країнах Європи.
Протягом цього часу Захід почав посилено постачати ЗСУ боєприпаси, бронетехніку та далекобійну зброю. У травні 2023 року розмови нарешті вийшли на рівень "коаліції F-16" щодо постачання Україні західних винищувачів.
Разом з тим, росіяни продовжують наступати на Бахмут і намагаються відбивати атаки ЗСУ на підступах до міста. Окремо Росія з початку цього місяця завдає масованих ракетних ударів і атакує інфраструктуру, в тому числі військову та енергетичну, іранськими дронами, таким чином, намагаючись зірвати початок контрнаступу.