Подоляк уточнив, що контрнаступальні дії - це робота не одного дня.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що він упевнений, що очікуваний контрнаступ проти російських військ принесе результати і почнеться, як тільки країна отримає необхідне озброєння від союзників.

"Ми і далі будемо готувати контрнаступ", - заявив він у коментарі Bloomberg. Він послався на постачання далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків.

На цьому тлі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, раніше заявив телеканалу Rai про нібито початок контрнаступу ЗСУ, вже пізніше у своєму Twitter уточнив, що контрнаступальна операція - це робота не одного дня, вона не почнеться "з перерізання червоної стрічки".

Відео дня

"Це десятки різноманітних дій зі знищення російських окупаційних військ на різних напрямках, що вже відбувалося вчора, проходять сьогодні і триватимуть завтра. Інтенсивне знищення матеріально-технічного забезпечення противника також є контрнаступом", - зазначив Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Розмови про контрнаступ ЗСУ тривають ще з лютого 2023 року, коли росіяни тільки почали ще більше посилювати свій тиск на Бахмут та інші прифронтові міста сходу країни в рамках так званого "великого наступу". Щоправда, тоді "наступ" ЗС РФ почався з великого провалу на Вугледарському напрямку.

Перемелюючи окупантів під Бахмутом і Мар'їнкою, українські військові паралельно готувалися до контрнаступальних дій - в Україні та інших країнах Європи.

Протягом цього часу Захід почав посилено постачати ЗСУ боєприпаси, бронетехніку та далекобійну зброю. У травні 2023 року розмови нарешті вийшли на рівень "коаліції F-16" щодо постачання Україні західних винищувачів.

Разом з тим, росіяни продовжують наступати на Бахмут і намагаються відбивати атаки ЗСУ на підступах до міста. Окремо Росія з початку цього місяця завдає масованих ракетних ударів і атакує інфраструктуру, в тому числі військову та енергетичну, іранськими дронами, таким чином, намагаючись зірвати початок контрнаступу.

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