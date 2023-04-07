Глава держави переконаний, що Україна переможе і поверне Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що деокупація Криму є безальтернативною метою України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу в кримськотатарському культурному центрі "Бірлік" з нагоди започаткування на офіційному рівні традиційної вечері Іфтар.

"Не забудемо, що саме з окупації нашого українського Криму, саме з репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалася спроба Росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що зараз у Криму під російським триколором панує зло - відбуваються приниження, репресії, вбивства і війна.

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"Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для усього світу. Впевнений у цьому. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна справедливо очікує поваги до її територіальної цілісності в межах усіх кордонів - від північних українських міст до Севастополя і Керчі на півдні, так само, як вона поважає територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки.

"Ми повернемся в Крим, і тоді до світу повернеться спокій, бо агресор програє. Усе інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло і руїни. Перемога нашої держави, перемога кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя, життя всіх нас, всіх українців", - сказав Зеленський.

Війна новини - ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують евакуйовуватися з Криму. "Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії", - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка закликає жителів тимчасово окупованого Криму передавати інформацію про розташування сил та засобів російських загарбників.

На думку екс-командувача військами США в Європі, генерал Бена Годжеса, контрнаступ ЗСУ буде націлений на звільнення Криму, оскільки, Крим – це вирішальна територія, "якщо звільнити Крим, це змінить все".

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