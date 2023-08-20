В російському Курську пролунав потужний вибух. В районі вокзалу видніється дим.
Кадри з наслідками вибуху публікують місцеві Телеграм-канали. Повідомляється, що місто було атаковано безпілотником.
На опублікованих кадрах видно, що над вокзалом зʼявився дим. Всередині приміщення підлога всіяна склом. До місця почали зʼїжджатися пожежники та правоохоронці.
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Тим часом в мережі зʼявилися кадри пожежі на вокзалі.
Інші інциденти в Росії
18 серпня в Новоросійську палала потужна пожежа в порту. Вогонь спалахнув у вантажному терміналі. Повідомлялося, що горять дерев'яні палети.
У ніч на 11 серпня, в Одінцово Московської області спалахнув склад. Масштаби пожежі були чималими – вогонь та дим можна було побачити за кілометри.