На Херсонщині та Миколаївщині армія РФ продовжує укріплюватися на зайнятих позиціях.

Корабельне угруповання російських окупантів залишило на патрулюванні два кораблі, решта - на базах в Криму.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта - відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки рашистського десанту це не зменшує", - мовиться у дописі.

Зауважується, що на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжує укріплюватися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза.

"Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб, не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав'язаних обов'язків до Криму", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що не маючи сил та підтримки, ворог активних наступальних дій не веде.

"А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала. Рашисти ретирувалися", - констатували у ОК "Південь".

Водночас по Миколаєву серед ночі окупанти знову вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч", внаслідок чого уражено об'єкти приміської інфраструктури. Постраждалих немає.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожі позиції атаковано 36 разів. Втрати ворога уточнюються", - зазначили у Командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські кораблі продовжують перебувати в повній бойовій готовності в Чорному морі. Сумарно на їх борту є не менше 30 крилатих ракет.

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