Кризи з продовольством, паливом і фінансами, спричинені або посилені війною в Україні, загрожують стабільності бідних країн та країн, що розвиваються.

Кризи з продовольством, паливом та фінансами, спричинені або посилені війною в Україні, загрожують спровокувати заворушення у більш бідних країнах та призвести до дефолту більш ніж 70 держав.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми щосили намагаємося реагувати таким чином, щоб це відповідало масштабам кризи. У багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей", – сказав Штайнер.

За його словами, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Раніше на тлі масових протестів дефолт уже оголосила Шрі-Ланка.

Росія блокує порти України, що створює дефіцит і призводить до зростання цін у таких країнах, як Єгипет, які майже повністю залежать від імпорту.

На цьому фоні, пише видання, світові ціни на зерно цього року виросли на 50% і наблизилися до рекордних показників. Кукурудза подорожчала на 32%, а соя – на 26%.

Окрім того, дорожчають енергоресурси. А дефіцит енергоресурсів, у свою чергу, прискорює продовольчу інфляцію через подорожчання добрив, при виробництві яких використовується природний газ.

"Триголова гідра" енергії, їжі та боргу" приведе до колапсу сімейних доходів і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються", – сказав президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

Нагадаємо, генсек ООН заявив, що війна в Україні викликала глобальну продовольчу кризу, яка може тривати роки, якщо вона не буде зупинена.

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