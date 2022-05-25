У напрямку Кривого Рогу був бій, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

В Миколаївській області специфічна група окупантів атакувала спостережний пост Збройних сил України, зазнала втрат і відступила.

Бій відбувся на північному-сході Миколаївщини у напрямку міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За його даними, супротивники були в українській військовій формі.

"На північному-сході Миколаївщини у напрямку Кривого Рогу відбулося бойове зіткнення нашого підрозділу зі специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох броньованих машин "Тигр" під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому на рашистах був військовий однострій ЗСУ", - зазначили в оперативному командуванні.

Ворожу атаку відбили, знищені чотири супротивники.

"Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і житло мирних людей. Окупанти, зокрема, обстрілювали Миколаїв та Кривий Ріг.

Захисники України давали гідну відсіч ворогові. У Генштабі ЗСУ повідомляли, на нашій Батьківщині станом на 25 травня ліквідували близько 29 350 ворогів та, в тому числі понад 3 тисячі бойових броньованих машин.

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