Зараз же країна-окупант хоче "зрозуміти, хто що запропонує".

Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше назвав війну в Україні "війною", знехтувавши пропагандистським терміном "спеціальна військова операція".

Під час прес-конференції 1 грудня, відео якої виклала в Telegram російська пропагандистка Ольга Скабєєва, Лавров заявив, що Росія "пішла війною на Україну", але все це "не просто так" сталося.

"З Україною... ми ж не просто ось так встали, (оскільки - УНІАН) нам не сподобався Зеленський, тому що він перестав грати в КВК і перестав свій театр утримувати, "Квартал 95", і пішли ми війною на Україну. Це ж не просто так усе, ми ж попереджали довгі, довгі, довгі роки", - заявив очільник російського МЗС.

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Ініціативи, поступки та посередництво у питаннях мирних переговорів Лавров відмовився коментувати, заявивши, що Росія "хоче зрозуміти, хто що хоче запропонувати".

Війна з Росією: головні новини

24 лютого Росія повномасштабно вторглася в Україну без оголошення війни. Роспропаганда назвала це "спеціальною військовою операцією". Термін "війна" в РФ заборонено використовувати.

Україна на законодавчому рівні відмовилася йти на переговори з Путіним, хоча Росія просила про перемовини.

Радник голови ОП Михайло Подоляк рішуче заявив, що Київ буде домовлятися з Кремлем лише на своїх умовах. Однією з таких умов Подоляк назвав повне виведення російських військ з території України.

Також були чутки про те, що нібито Білий дім просить Україну бути відкритою до переговорного процесу з країною-терористом.

Сьогодні ж міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив факт, що Кремль просив переговорів з Києвом. Водночас він зазначив, що Росія "готова слухати" іншу сторону.

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