Ризики поширення деяких захворювань зросли через численні випадки гендерного насильства.

На окупованій російськими загарбниками Луганщині рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД та туберкульоз наближається до епідемії.

Як повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу розглянула практичні аспекти відновлення послуг із лікування та профілактики цих хвороб.

"У зв’язку з відсутністю умов для лікування, доступу до необхідних препаратів, нестачею кваліфікованих лікарів, ситуація на окупованій Луганщині наближається до епідемії. Адже один хворий за рік у середньому інфікує 12 осіб. Ризики поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитів зросли також через поширення гендерного насильства на цих територіях", - розповів гендиректор Луганського обласного медичного центру соціально небезпечних хвороб Роман Нужний.

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Проте, як зазначила начальниця відділу з організації надання медичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації Інна Сазонова, після деокупації області оперативно будуть відновлені усі необхідні обстеження, які окупанти не проводять.

Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - що треба знати

Українська армія активно протистоїть загарбникам у Луганській області. За офіційними даними, вже звільнено від ворогів 12 населених пунктів.

Наприкінці листопада Луганська обласна військова адміністрація повідомляла, що в окупованому Луганську пораненими росіянами переповнені щонайменше чотири лікарні, у тому числі так звана "республіканська".

За даними місцевої влади, приміщень для госпіталізації не вистачає й в Старобільську, Лутугиному та Антрациті.

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