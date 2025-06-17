Зміцнення України та посилення тиску на РФ сприятимуть, а не перешкоджатимуть миру.

Українське Міністерство закордонних справ вимагає, щоб світова спільнота засудила останній масований обстріл України, підтримала її обороноздатність та посилила тиск на Російську Федерацію.

В офіційній заяві МЗС зазначається, що атака в ніч на 17 червня стала однією з наймасштабніших за весь час війни. Російські окупанти били по мирних людях та цивільній інфраструктурі, зокрема житловим будинкам, навчальній установі та промисловим об’єктам:

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США".

В міністерстві нагадали, що Україна неодноразово доводила свою відданість мирним зусиллям: Київ прийняв американську пропозицію припинити вогонь на 30 днів, надіслав високопоставлену делегацію на зустріч з командою РФ низького рівня, а також запропонував реалістичні кроки до миру та заявив про готовність до зустрічі лідерів. Тим часом Москва не здійснила жодного конструктивного кроку до миру.

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"Росія продовжує відкидати пропозицію США щодо тривалого припинення вогню. Росія виставляє неприйнятні ультиматуми та ігнорує українські пропозиції. Росія уникає зустрічі лідерів, яка могла би прокласти реальний шлях до миру. Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України", - йдеться у заяві.

Українська сторона закликає партнерів знизити цінову стелю на російську нафту з 60 до 30 доларів за барель, прискорити постачання ЗСУ систем Patriot, NASAMS і IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них. Крім того, заморожені активи РФ мають піти на фінансування оборонно-промислового комплексу та відбудови України.

Оскільки Москва розуміє лише мову сили, закінчити війну можна лише завдяки максимальному економічному тиску, припиненню фінансування його воєнних злочинів, відключенню від глобальних фінансових систем та тотальноній ізоляції:

"Кожна хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів. Настав час рішучих дій для протидії російській агресії та нейтралізації російської загрози для України та всієї євроатлантичної спільноти".

Також у міністерстві назвали спроби кремлівського правителя Путіна зобразити себе "посередником" на Близькому Сході особливо цинічними. "Нагадуємо, що злочинні режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом задля дестабілізації ситуації в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Росія є руйнівником міжнародного миру та безпеки, а не партнером у їх відновленні", - додали вони.

Масований обстріл України

У ніч на 17 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні з початку повномасштабної війни. Основною ціллю атаки став Київ, хоча вибухи також пролунали у багатьох обастях країни.

Усього було випущено понад 440 безпілотників і 32 ракети різного типу - крилаті та балістичні. Атака тривала багато годин і набула широкого масштабу.

УКиєві пошкоджено десятки об’єктів, у кількох багатоповерхівках сталися пожежі, обвалилися перекриття.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 14 людей, за деякими даними - 16, зокрема громадянин США. ДСНС, поліція та екстрені служби працювали у посиленому режимі на місцях уражень.

Варто зазначити, що атака співпала в часі із самітом G7 у Канаді, на якому Україна просила про нові гарантії безпеки.

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