Колеги та побратими пригадують, що він був справжнім лідером, але війна не була його покликанням.

У боях за Бахмут загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади, відомий український альпініст Орест Кінаш.

Трагічну звістку про загибель воїна повідомила Facebook-спільнота Туристично-інформаційного центру Captain Dzembronia. У спогадах про Ореста автор спільноти Олександр Бондаренко пригадав, що воїн був гідною людиною, а також запропонував один із піків "звільненого від росіян Кавказу" назвати на його честь.

"І тоді, піднявшись на гору, розгорнувши синьо-жовтий прапор, українські альпіністи скажуть: Все нормально, Оресте. Все нормально"", – зворушливо зазначили у спільноті.

Після сумної новини про загибель Ореста Кінаша у мережі з'явилося багато спогадів друзів та знайомих воїна. Користувач Максим Логаш пригадав, що Орест намагався вести людей за собою і бути прикладом. Однак фронт не був його місцем, адже справжнє покликання Кінаша - гори.

"При спілкуванні з ним не покидало відчуття – не тут його місце! Не це його покликання! Він мав водити людей в гори, а не в бій. І вчити ставити намети, а не облаштовувати позиції", – написав Логаш.

За словами Логаша, кілька тижнів тому Орест отримав осколкове поранення, але відмовився від госпіталізації. Боєць погодився лише на 10 днів відпочинку, а потім повернувся на фронт і загинув.

"Із здобуттям досвіду ми втрачаємо найкращих", – зазначив Логаш.

Колеги-альпіністи та знайомі пригадують, що Орест обіцяв піти з ними в гори після війни. Однак збутися цим планам вже не судилося.

Орест Кінаш - відомий альпініст із Львівщини. Він був досвідченим організатором гірських походів, провідником та експертом з гірських сходжень. Кінаш здійснив безліч походів Карпатами, сходження у горах Кавказу (Казбек, Шхара), на Памірі, у Туреччині. З початку повномасштабної війни Кінаш залишив гірську справу та вступив до лав ЗСУ.

Втрати ЗСУ: що відомо

Офіційно про втрати ЗСУ не говорять, адже ці дані засекречено Генштабом. Однак інколи все ж з'являються деякі приблизні дані. Восени на той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами.

Останнім часом із фронту приходять трагічні звістки, зокрема з Бахмутського напрямку. На початку березня там загинув Герой України Дмитро Коцюбайло. Згодом стало відомо, що у боях за Бахмут загинули батько і син - Олег "Хома" та Микита "Турист". Снаряд розірвався біля їхніх голів.

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