Батько намагався врятувати сина, накривши його власним тілом.

У боях за Бахмут Донецької області загинули батько і син - Олег "Хома" та Микита "Турист". Сняряд розірвався біля їхніх голів.

Як повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Христюк, вся чоловіча частина сім'ї Олега та Микити пішла на фронт з перших днів. Воїни визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут.

"Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. Загинули обоє. Разом. Як і йшли разом стежками цієї війни… Батько і син - пліч-о-пліч. Неймовірні хлопці, які хотіли розвиватися, боротися, перемагати і жити", - зазначив Христюк.

Офіцер додав, що йому й досі важко усвідомити, як багато справжніх воїнів втрачає Україна. "Хома" та "Турист" тепер триматимуть небо над Україною.

Війна в Україні – втрати ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ засекретив всю інформацію про втрати української армії з початку повномасштабної війни. Однак інколи з'являлися заяви офіційних осіб про втрати ЗСУ. Восени на той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами.

На жаль, на фронті гинуть не тільки професійні військові, але й артисти, колишні політв'язні Кремля та іноземці. 15 лютого стало відомо про загибель вже восьмого британця - 45-річного Джонатана Шенкіна, який відправився допомагати ЗСУ у ролі добровольця-парамедика.

Жорсткі бої точаться на Бахмутському напрямку. 7 березня там загинув Герой України, який очолював власний підрозділ "Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло.

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