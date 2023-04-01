Тим часом російські окупанти мають деякі успіхи у самому Бахмуті.

Українські сили відновили свої позиції навколо Бахмута Донецької області. Втім, російські війська мають деякі успіхи у самому місті.

Як зазначається у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжили штурм міста Бахмут і провели безуспішні наступальні дії на північний захід від міста у районі Оріхово-Василівки.

"Українські війська відновили позиції навколо Бахмута, і українські чиновники продовжують наголошувати на важливості продовження оборони України в цьому районі 31 березня", - наголошують аналітики.

Як свідчать геолокаційні дані, українські воїни контратакували на південний захід від Бахмута та відновили втрачені позиції на південь від Іванівського, що розташоване за близько 7 км на південний захід від міста.

Тим часом ISW нагадує, що в Міноборони України називають штурми Бахмута "найдорожчою операціює". За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, "час, озброєння, техніка та величезні втрати, витрачені противником на захоплення Бахмута не виправдовує себе з точки зору військової доцільності".

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчора заявив, що окупаційні підрозділи на окремих ділянках Бахмута помітно нервують, у них все менше часу та людських ресурсів.

Попри вдалі контратаки українських сил, окупанти досягли певних результатів у самому Бахмуті. Геолокаційні дані свідчать про те, що прапор "Вагнера" з'явився на будівлі в центрі Бахмута. Вона розташована у кількох кварталах від будівлі міської адміністрації. Підрозділи ПВК продовжували атакувати північний і південний Бахмут, а також безуспішно намагалися наступати на захід у напрямку до Хромового.

Разом з тим один російський воєнкор визнав, що бойовикам "Вагнера" не вдається досягти значного прогресу в Бахмуті, а всі атаки в місті та навколо нього безуспішні. Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин підтвердив, що ознак відходу сил ЗСУ з Бахмута немає. Він закликав регулярні російські сили навколо міста родовжувати утримувати фланги і підтримувати операціїї там.

Битва за Бахмут

Бої за місто-фортецю точаться впродовж останніх місяців. Нещодавно в Інституті вивчення війни дійшли висновку, що російські наступальні операції в районі Бахмута і на більш широкому театрі військових дій будуть стримувати втрати, в тому числі серед "вагнерівців".

На думку військового льотчика-інструктора і полковника запасу ЗСУ Романа Світана, російським військам нереально взяти в оточення Бахмут. Для того, щоб оточити місто-фортецю ворожим силам потрібно близько 30 км запасу по фронту, що неможливо навіть з технічної точки зору, оскільки з двох сторін ворог буде атакований українськими гарнізонами.

Вас також можуть зацікавити новини: