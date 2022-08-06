Раніше він відзначився на війні в Чечні.

В Україні встановили особисті дані командира одного з підрозділів армії РФ, яке зараз знаходиться в тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області.

Про це повідомляє Telegram-канал "OSINT Бджоли".

Як повідомляється, 7-ою військовою базою РФ (в/ч 09332), яка дислокується в Абхазії та наразі перебуває в Енергодарі, керує полковник Клименко Вадим Володимирович 30.09.1970 року народження.

Клименко народився у смт Просяна на Дніпропетровщині, а його колишня дружина, син і дочка досі живуть в Україні.

"Але це не заважає йому особисто давати вказівки обстрілювати міста України", – акцентують автори каналу.

Зазначається, що до російської армії Клименко потрапив більше 20 років тому.

"Уже в 1999 році він відзначився на війні в Чечні у складі бригади морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу в 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. Має звання "герой Росії", - йдеться у повідомленні.

Актуальні місця реєстрації окупанта - м Москва, вул.Садова-Спаська, д. 3, корп. 2, к.1305 (гуртожиток Міноборони), а також Камчатський край, м. Петропавловськ-Камчатський, вул. Лукашевського, д. 6.

Раніше розслідувачі встановили особистість злочинця, який кастрував і вбив українського військовополоненого на скандальному відео. Це тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження з батальйону "Ахмат".

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