Президент зазначив, що депутати мають підтримати робочий закон про мобілізацію.

Інформаційні диверсії Російської Федерації щодо мобілізації спрацювали в Україні і це велика загроза. Росіянам вдалося показати, що українці не готові захищати власну державу.

"Зараз такі дурні люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів немає. Є один тільки пріоритет - Україна. Якщо ми не збережемо Україну, ні в кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього. Знову-таки, російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала. І вони підняли питання мобілізації. Вони зрозуміли чутливість цього питання, підняли його в українському суспільстві і на Заході. І воно спрацювало. Це питання почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти. На військових і цивільних. Це велика помилка", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

За його словами, депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму, а підтримати робочий закон про мобілізацію.

"В іншому випадку, те, про що ми сьогодні говорили про резерви, про наше військо, то за резерви будуть відповідати не військове командування, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо. Часу для того, щоб проголосувати, було достатньо. Навіть із надлишком", - зазначив український лідер.

При цьому він зазначив, що головне, що росіянам вдалося - підняти питання про те, що українці не готові далі захищати державу.

"Вони підняли питання на Заході так, що сьогодні Захід запитує нас, чому ми не хочемо мобілізації, чому парламент не хоче голосувати, і для чого нам тоді допомога? Це головний акцент, який був у дезінформаційній програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити. Цю помилку треба виправити", - резюмував Зеленський.

Закон про мобілізацію - останні новини

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть Раду. Він зазначив, що документ пройшов обговорення у профільному комітеті.

Пізніше народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що підготовка таблиці до другого читання продовжиться в понеділок і, можливо, у вівторок наступного тижня, 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду, а 11-го фінальне голосування.

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