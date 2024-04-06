Комітет з питань оборони наразі не завершив підготовку документа.

Комітет Верховної Ради з питань оборони сьогодні не завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, підготовка таблиці до другого читання продовжиться у понеділок і, можливо, у вівторок наступного тижня.

"Ну і 10 квітня дуже ймовріно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", - написав нардеп.

Він також нагадав, що в сесійній залі кожна правка може бути врахована або відхилена, тому остаточна версія законопроекту буде саме після розгляду парламентом і голосування за нього в цілому.

Законопроект про мобілізацію - останні новини

Днями голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, коли законопроект про мобілізацію внесуть на розгляд в Раду. За його словами, документ уже пройшов обговорення у профільному комітеті і на найближче засідання буде внесений до зали.

Як сказав Стефанчук, всі розуміють важливість законопроекту про мобілізацію. При цьому "комітет в дуже демократичний спосіб та через складні дискусії все ж таки завершив розгляд".

Також УНІАН повідомляв, що у Міноборони дали роз'яснення щодо скасування статусу "обмежено придатний". Там зазначили, що скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний/непридатний.

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