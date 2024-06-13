Окупанти на Харківському напрямку двічі марно атакували позиції наших захисників, зазначили у Генштабі української армії.

Триває війна в Україні, і на Курахівському напрямку ворог наростив зусилля та намагається прорвати оборону українських захисників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо російського вторгнення станом на 10.00. "Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що від початку цієї доби на фронті вже відбулося 37 бойових зіткнень. За даними Генштабу, ситуація напружена на Краматорському напрямку. Там від початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського.

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За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив вже вісім спроб атакувати позиції наших захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої поблизу Калинового. На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована, заявляють у Генштабі.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено. Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Харківському напрямку ворог двічі марно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Цієї доби загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив близько 3500 обстрілів, 94 із них - з реактивних систем залпового вогню.

При цьому Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України учора уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, три засоби ППО та одну артилерійську систему.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 13 червня 2024 року загальні бойові втрати ворога в особовому складі склали близько 522 тисячі 810 осіб, у тому числі 980 за минулу добу.

Також ворог втратив за минулу добу 17 танків, 21 бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, 58 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

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