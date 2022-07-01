30 червня російські окупанти залишили острів Зміїний, назвавши це "жестом доброї волі". Однак насправді росіяни не витримали ударів Збройних сил України, втративши на Зміїному та в навколишніх водах техніки на понад $600 млн.
Про це пише Forbes.
Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.
На острові було знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.
17 червня українська армія знищила рятувальне буксирне судно "Василий Бех", спущене на воду всього шість років тому. На борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор".
Крім того, росіяни втратили на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".
"Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки сягає $915 млн. Враховано лише відомі й підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним", - пише Forbes.
Нагадаємо, що Зміїний - острів в Одеській області, площею 17 га. Він був єдиною територією, яку окупантам вдалося захопити у регіоні.
Звільнення Зміїного: що відомо
30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.
Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі.
Напередодні втечі з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони Росії стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта.
Більш того, в Москві обіцяли, що цей захід покликаний нібито розблокувати Чорне море для вивезення українського зерна за кордон.