Окупанти захопили острів у перший день війни та залишили його, не витримавши ударів ЗСУ.

30 червня російські окупанти залишили острів Зміїний, назвавши це "жестом доброї волі". Однак насправді росіяни не витримали ударів Збройних сил України, втративши на Зміїному та в навколишніх водах техніки на понад $600 млн.

Про це пише Forbes.

Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.

На острові було знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

17 червня українська армія знищила рятувальне буксирне судно "Василий Бех", спущене на воду всього шість років тому. На борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Крім того, росіяни втратили на Зміїному три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1".

"Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки сягає $915 млн. Враховано лише відомі й підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним", - пише Forbes.

Нагадаємо, що Зміїний - острів в Одеській області, площею 17 га. Він був єдиною територією, яку окупантам вдалося захопити у регіоні.

Звільнення Зміїного: що відомо

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі.

Напередодні втечі з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони Росії стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта.

Більш того, в Москві обіцяли, що цей захід покликаний нібито розблокувати Чорне море для вивезення українського зерна за кордон.

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