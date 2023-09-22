Також українські військові розповіли про наслідки атак окупантів по цивільному населенню.

Минулої доби на півдні українські захисники знищили багато ворожої техніки, у тому числі розвідувальний безпілотник SuperCam.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, підрозділи ЗСУ продовжують виконання бойових завдань, посилюючи вогневий тиск на позиції та логістику ворога.

Зокрема, минулої доби ліквідовано 35 окупантів, ворожу військову техніку та зброю. Йдеться про танк, три гармати, п’ять одиниць автотехніки, чотири човни. Також збито безпілотний літальний апарат SuperCam, розмах крил якого, за деякими даними, становить понад 3 метри.

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Крім того, уражено два пункти управління тактичного рівня та пункт управління БпЛА окупантів.

За даними прес-служби, корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто у кількості 10 кораблів: 9 – у Чорному та один – в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Наголошується, що ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню.

"Звечора ворог тероризував південь країни активністю у повітрі. "Оніксом" вдарив по рекреаційній зоні на Одещині, пошкодивши багатоповерхову будівлю санаторію, а пізніше спрямував БпЛА ударного типу по Миколаївщині. Уламками збитого дрона пошкоджено приватний будинок, битим склом травмувалися дві цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти продовжують терор правобережжя Дніпра авіаційними ударами із застосуванням керованих авіабомб: 14 КАБ-500 було спрямовано по Бериславщині, зазнали руйнувань Тягинка, Львове, Одрадокам’янка, Ольгівка, Козацьке.

"Близько двох десятків житлових будинків пошкоджено, одна цивільна особа загинула, дві – отримали поранення", - розповіли військові.

Минулої доби, за даними Сил оборони, ворог особливо інтенсивно бив саме по населених пунктах: двічі атакував Херсон та ще 11 сіл у Херсонському та Бериславському районах. Внаслідок обстрілів багато цивільних людей загинули та поранені. За інформацією прес-служби, щонайменше 10 родин лишилися без житла через влучання по приватних будинках.

Також під удар потрапили Очаків на Миколаївщині та сільськогосподарські угіддя Куцурубської громади.

Ворожі обстріли Херсонщини

Російські окупанти нещадно обстрілюють правобережжя Херсонщини.

Так, за даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, минулої доби противник здійснив по регіону 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Через це 7 людей загинули, ще 12 - дістали поранення.

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