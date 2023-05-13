Російська армія втратила десятки військових, пункті спостереження та боєпостачання, техніку та озброєння.

Збройні сили України, зокрема ракетно-артилерійські підрозділи, результативно "відпрацювали" по позиціях окупантів.

Подробиці повідомляє оперативне командування "Південь". Зараз відомо, що за минулу дому Силам оборони вдалося знищити дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт", чотири одиниці авто-бронетехніки. Також знищено польовий пункт боєпостачання, наземну станцію управління БпЛА та спостережний пункт загарбників.

"Ліквідовано два десятки російських військових", - розповіли у командуванні.

Крім того, сьогодні уточнено, що результати попереднього відпрацювання по ворогові (9 - 11 травня) мають значніші результати, ніж передбачалося.

"Отримано підтвердження про "відмінусованих" 65 окупантів, три ББМ, три пункти боєпостачання і комплекс технічної розвідки", - повідомили в ОК "Південь".

Останні втрати армії РФ на півдні України

Нагадаємо, 12 травня в ОК "Південь" повідомляли про втрати противника. Зокрема, про ліквідацію 54 російських військових, знищення броньованих машин "Тигр", міномета, комплекту антен станції радіоелектронної боротьби тощо.

Зазначимо, що загалом станом на ранок 13 травня ворог втратив в Україні близько 197 670 своїх солдатів. За добу вдалося "позбавитися" від 750 ворогів.

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