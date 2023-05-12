Авіація Сил оборони ЗСУ за минулу добу завдала нових масштабних втрат окупантам, реалізувавши 14 ударів по районам дислокації особового складу та техніки РФ в України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Так, під час бомбардувань пілотам вдалося знищити 9 БпЛА РФ.
Зі свого боку ракетники та артилеристи уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони.
Також Генштаб зазначає, що за минулу добу вдалося ліквідувати ще 2 важливих цілі ворога.
Водночас окупанти "відповіли" ЗСУ 6 ракетними ударами по Україні. Ворог атакував міста Слов'янськ, Костянтинівку та Запоріжжя. Окрім цього, зафіксовано 59 ворожих ударів авіацією та 95 обстрілів з РСЗВ.
ЗСУ стримали нові атаки ворога - останні дані Генштабу
Нагадаємо, що сьогодні Генштаб ЗСУ уточнив оперативну ситуацію по головним "бойовим" напрямкам в Україні. Зазначається, що за останні 24 години наша армія відбила 44 ворожі атаки.
Спроби наступу окупанти, як і раніше, намагаються безуспішно реалізувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.