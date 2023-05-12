За добу нашим пілотам вдалося завдати 14 ударів по силам РФ.

Авіація Сил оборони ЗСУ за минулу добу завдала нових масштабних втрат окупантам, реалізувавши 14 ударів по районам дислокації особового складу та техніки РФ в України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Так, під час бомбардувань пілотам вдалося знищити 9 БпЛА РФ.

Зі свого боку ракетники та артилеристи уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони.

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Також Генштаб зазначає, що за минулу добу вдалося ліквідувати ще 2 важливих цілі ворога.

Водночас окупанти "відповіли" ЗСУ 6 ракетними ударами по Україні. Ворог атакував міста Слов'янськ, Костянтинівку та Запоріжжя. Окрім цього, зафіксовано 59 ворожих ударів авіацією та 95 обстрілів з РСЗВ.

ЗСУ стримали нові атаки ворога - останні дані Генштабу

Нагадаємо, що сьогодні Генштаб ЗСУ уточнив оперативну ситуацію по головним "бойовим" напрямкам в Україні. Зазначається, що за останні 24 години наша армія відбила 44 ворожі атаки.

Спроби наступу окупанти, як і раніше, намагаються безуспішно реалізувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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