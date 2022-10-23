Втрати противника уточнюються.

На півдні Збройні Сили України завдали по ворогу близько 130 вогневих ударів.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом ночі завдавали ударів по позиціях ворога і районам зосередження ворожих сил. Виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати противника уточнюються", - сказав Назаров.

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За його словами, противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відомо

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходяться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ВСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ВСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї та "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих жителів, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

23 жовтня за добу на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих вертольоти та чотири склади з боєприпасами окупантів.

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