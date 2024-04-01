Зазначається, що така "пташка" коштує близько 7 мільйонів доларів.

Одеські захисники над Чорним морем збили рідкісний і дуже дорогий російський дрон "Форпост" - аналог Bayraktar. Цей безпілотник може вести розвідку й атакувати наземні цілі.

"Повітряні сили вразили один із найдорожчих ударних літальних апаратів типу "Форпорст" - це російський БПЛА, його вартість становить близько 7 мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітно-ракетна бригада над акваторією Чорного моря - це досить така незвична ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити", - розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, цей дрон може нести різне бойове навантаження і досить тривалий період часу може виконувати поставлені бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

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"Він чимось нагадує аналог Байрактара. Він досить великий, він може вести розвідку, і при цьому ще нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб уразити наземні цілі", - підсумував Євлаш.

Ситуація на фронті станом на вечір 1 квітня - головні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що протягом доби російські окупанти атакували одразу на кількох напрямках.

За добу зафіксовано 61 бойове зіткнення, загалом ворог завдав сім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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