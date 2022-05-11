Просування українських військ у Харківській області незабаром може поставити під загрозу лінії постачання підрозділів армії РФ на Ізюмському плацдармі.

Наступ Збройних сил України в Харківській області ускладнює для окупаційних сил Російської Федерації обстановку на Донбасі.

Як повідомляє ERR, про це наголошується в оперативному зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії про бойові дії в Україні.

Зокрема, йдеться, що просування українських військ у Харківській області незабаром може поставити під загрозу лінії постачання підрозділів армії РФ на Ізюмському плацдармі.

Також повідомляється, що інформація про цілі можливого контрнаступу українців суперечлива. Збройні сили України (ЗСУ) можуть спробувати відкинути противника на вихідні рубежі, що існували на момент 23 лютого, або ж постаратися звільнити всю територію країни.

"Цілком можливо, що для запобігання останнього сценарію РФ може включити окуповані території до свого складу. У цьому випадку було б простіше створити враження про те, що Україна намагається захопити частину Росії", - зазначили в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили поступово відтісняють російських окупантів від Харкова. Водночас він закликав українців "не поширювати надмірних емоцій" в очікуванні перемог.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00 10 травня, в Харківській області звільнені від російських окупантів низка населених пунктів. Вибиті окупанти з населених пунктів Черкаські Тишки, Російські Тишки, Рубіжне і Байрак.

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