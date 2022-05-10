Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Українські захисники на Донбасі сьогодні, 10 травня, знищили 12 танків противника, гелікоптер та ще понад три десятки одиниць різної техніки окупантів.

Про це йдеться в повідомленні про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках, оприлюдненому на сторінці Операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога", - інформують у ОС.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 6 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджена поіменно загибель 3309 мирних жителів. Ще 3493 осіб були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 9 травня в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 226 дітей. Ще 415 дітей під час війни отримали поранення.

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