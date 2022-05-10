Водночас він закликав українців "не поширювати надмірних емоцій" в очікуванні перемог.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Збройні сили України поступово відтісняють російських окупантів від Харкова.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова", - сказав Зеленський.

Він подякував усім захисникам та захисницям України, які тримають оборону та проявляють надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників.

"Колись другу за потужністю армію світу", - додав президент.

Водночас він закликав українців, особливо тих, хто в тилу, "не поширювати надмірних емоцій".

"Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево і навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей. Для звільнення всіх наших міст: Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 10 травня, на Харківщині звільнено від російських окупантів ряд населених пунктів. Вибито окупантів з населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Також повідомляється, що через значні втрати на території Харківської області підрозділи окупантів виводяться на відновлення в Росію. Крім того, значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

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