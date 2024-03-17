Ворог атакував Одещину дронами-вбивцями. Безпілотники маневрували між житловими будинками.

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах. Там уточнили, що окупанти запускали "шахеди" з мису Чауда в окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомили у Силах оборони півдня України, вночі російські терористичні війська знов здійснили масовану дронову атаку по Одещині.

"Близько трьох годин тривала напружена бойова робота. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси", - розповіли військові.

Йдеться, що 13 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 збиті в небі Одещини ще один на підльоті, в небі Миколаївщини.

На жаль, не вдалось уникнути влучань - в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. За даними Сил оборони, вогонь оперативно ліквідовано та люди не постраждали.

Останні удари по Одесі

РФ завдала по Одесі удару дронами 2 березня. Сталося влучання у житловий багатоповерховий будинок - загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

6 березня під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеси, окупанти вдарили ракетою по місту. Внаслідок удару загинули 9 людей, влучання сталося неподалік місця, де знаходилися політики.

15 березня російська армія завдала по Одесі удар двома ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні. Спочатку була запущена одна ракета, а через невеликий проміжок часу, коли на місце на допомогу людям прибули медики і рятувальники, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки загинула 21 людина, десятки – у лікарнях.

Серед загиблих - поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, фельдшер "швидкої".

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