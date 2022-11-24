Захисники України поцілили у низку важливих ворожих цілей / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

За добу українські воїни завдали шість авіаударів по районах зосередження противника.

Тим часом підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по в позиціях зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

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Армія України активно пішла вперед наприкінці літа і вже звільнила майже всю Харківську та Миколаївську області, а також низку населених пунктів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Вороги, замість того, щоб воювати з нашими військовими, атакують цивільні об'єкти. Зокрема, 23 листопада загарбники здійснили черговий масований ракетний удар по Україні, пошкоджено низку об'єктів.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено 16 об'єктів інфраструктури, загинули шість осіб, є багато постраждалих. В нашій державі загострилися проблеми з електропостачанням.

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