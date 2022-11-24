Уражено низку районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, зазначив Генштаб ЗСУ.

За добу українські воїни завдали шість авіаударів по районах зосередження противника.

Тим часом підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по в позиціях зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

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Армія України активно пішла вперед наприкінці літа і вже звільнила майже всю Харківську та Миколаївську області, а також низку населених пунктів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Вороги, замість того, щоб воювати з нашими військовими, атакують цивільні об'єкти. Зокрема, 23 листопада загарбники здійснили черговий масований ракетний удар по Україні, пошкоджено низку об'єктів.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено 16 об'єктів інфраструктури, загинули шість осіб, є багато постраждалих. В нашій державі загострилися проблеми з електропостачанням.

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