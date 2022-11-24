За добу українські воїни завдали шість авіаударів по районах зосередження противника.
Тим часом підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по в позиціях зенітних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
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