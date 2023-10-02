Після того, як у Донецьку закінчилися чоловіки, "визволителі Донбасу" вирішили винищити ще й жінок.

Донецькі колаборанти закликають Володимира Путіна відправити на фронт слідом за чоловіками ще й жінок окупованого Донбасу. Відеозвернення такого змісту, записане Наталією "Вовчицею", нещодавно з'явилося в соцмережах.

Жінка, яка стверджує, що в 2014 році брала участь у захопленні влади в Донецьку бойовиками "ДНР" і заважала силам АТО відновити порядок в регіоні, публічно закликала російського диктатора відправити на фронт донецьких жінок.

"Володимир Володимирович, я дуже прошу вас оголосити жіночу мобілізацію, тому що саме жінки в 14-му році встали, саме жінки в 14-му році тримали важку техніку (блокували пересування українських військових колон – УНІАН), ми не боялися нічого", – заявила вона.

Колаборантка стверджує, що зараз жінки нібито самі йдуть у військкомати просять, щоб їх взяли на фронт, а їм відмовляють.

"Тому що мужики купують "броню" і тікають звідси. А ось ці диванні воїни, які сидять по шинках тут і ховаються по магазинах перебіжками дрібними... Так я їх засуджую і тому я прошу Володимира Володимировича Путіна, щоб нам зробили тут жіночу мобілізацію, хоча б частково", – заявила "Вовчиця".

Мобілізація на окупованому Донбасі

Як писав УНІАН, перед самим початком повномасштабного вторгнення в Україну, окупанти в ОРДЛО почали тотальну мобілізацію всього чоловічого населення на цих територіях. В результаті чоловіки практично зникли з вулиць Донецька і Луганська: ті, кого не встигли відправити на забій, почали ховатися.

За даними українського Генштабу, невелика кількість жінок теж була мобілізована окупантами з початку повномасштабної війни. Але масової відправки жінок на фронт дійсно поки не було.

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