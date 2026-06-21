У Керчі після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа: її видно навіть з космосу

Пожежа триває на об’єктах морської інфраструктури для перевезення нафти, пов’язаних із Керченським портом.

У порту міста Керч у тимчасово окупованому Криму триває масштабна пожежа після атаки українських дронів. Наслідки удару можна побачити з космосу. Про це повідомляє NV з посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що пожежа триває на об’єктах морської інфраструктури для перевезення нафти, пов’язаних із Керченським портом. Також на знімках видно, що хмара диму від пожежі частково накрила Кримський міст.

Як пише "Радіо Свобода", після українського удару в Керчі горить комплекс з перевалки мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів. У виданні зазначили, що вогонь охопив 4–5 ємностей із паливом із 7 на території компанії "ТЕС-Термінал".

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У Криму запровадили графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, що в ніч на 21 червня Україна атакувала об’єкти по обидва боки незаконно збудованого російськими загарбниками Кримського мосту. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під удар потрапили військова логістика, нафтова галузь та протиповітряна оборона ворога.

Крім того, сьогодні, 21 червня, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Криму виникли проблеми з електропостачанням. "Севастопольенерго" почало публікувати графіки відключень світла в деяких населених пунктах півострова.

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