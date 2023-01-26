Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень, дефіцит в системі значний.

В результаті сьогоднішньої атаки росіян ракетами і дронами пошкоджено енергетичне обладнання у кількох регіонах, у Дніпровському регіоні знищено основне високовольтне обладнання.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", 26 січня ворог знову завдав ударів ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар і 15 атака дронів по енергосистемі України.

"Є влучання і пошкодження обладнання в південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів основне високовольтне обладнання знищено", - йдеться в повідомленні.

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У компанії повідомили, що проблеми з енергоживленням, викликані обстрілами, також є на півдні, в тому числі і в Одеській області.

"По всій Україні під час атаки були введені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання", - повідомила прес-служба.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в результаті сьогоднішньої ракетної атаки на об'єкти української енергетики російські військові потрапили в електричні підстанції, проте ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

"Країна-терорист Росія випустила понад 55 ракет по Україні, а вночі атакувала дронами. Основна мета - об'єкти енергетики, позбавлення українців світла і тепла. Більшість ракет і дронів збили наші захисники. На жаль, є влучання в підстанції. Але ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. Енергетики роблять все, щоб забезпечити постачання електрики", - написав він.

Ракетна атака на Україну 26 січня:

По всій Україні вранці була оголошена масштабна повітряна тривога. Ворог бив по Україні ракетами. У ряді областей відбулися екстрені відключення електроенергії. Повідомлялося про прильоти в деяких областях. Є жертви.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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