Понад півтори сотні пацієнтів лишилися без даху над головою.

В суботу, 15 квітня, російські окупанти атакували Сумщину. Авіаудару зазнав психоневрологічний інтернат в Шосткинському районі Сумщини.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, внаслідок ворожої атаки 70-річна жінка дістала поранення.

"Наразі 167 пацієнтів залишились без даху над головою, оскільки будівля внаслідок авіаудару не придатна для життя", - сказано в повідомленні.

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В прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Сумщини 15 квітня - що відомо

15 квітня ворог вгатив по прикордонній Сумській області. Зокрема, окупанти скинули авіаційну бомбу просто на будівлю психоневрологічного інтернату. За даними слідства, це сталося близько 23:00.

В Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області зазначали, що рятувальники на місці авіаудару проводили пошукові роботи, людей під завалами не було виявлено.

Проводились заходи з евакуації підопічних установи. Понад 100 людей, які могли самостійно пересуватись, рятувальники разом з персоналом закладу посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.

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