Пошкоджено, зокрема, сім приватних будинків та господарчі споруди.

Російські окупанти протягом дня з мінометів та артилерії 64 рази обстріляли Сумську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його даними, протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були 4 громади.

Так, Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села, постраждалих немає.

Відео дня

"По Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія (5 "прильотів"). Відомо про 7 пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач", - повідомив Живицький.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли двічі за день: 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні, там обійшлося без жертв та руйнувань.

"Шалигинська громада: у напрямку наших населених пунктів ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумщини

Російська армія систематично обстрілює територію Сумської області з різного озброєння. Це призводить до загибелі людей та значних руйнувань.

На початку жовтня повідомлялося, що загарбники скинули з БПЛА бомбу біля людей, які намагалися врятувати постраждалу від попереднього вибуху.

Внаслідок обстрілу 30 листопада у Білопіллі загинув 15-річний хлопець, який повертався в цей момент додому. У той же день росіяни зруйнували лікарню, в якій перебували люди.

Нещодавно окупанти пошкодили агропідприємство на території Новослобідської громади.

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