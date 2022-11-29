Через ворожі обстріли у низці населених пунктів немає електропостачання.

Сьогодні російські окупанти випустили 150 мін та снарядів по Сумській області, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приватні будинки та електромережі.

Супротивники обстріляли прикордонні громади регіону, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, сьогодні Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня.

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Зокрема, окупанти гатили по прикордонних селах із артилерії (загалом 66 "прильотів" зі 152 мм і 120 мм калібрів), а також із мінометів (12 "прильотів").

Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль.

"По Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Було загалом 29 "прильотів". Пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач", - розповів голова ОВА.

Також по Ворожбянській громаді з території Росії було зафіксовано 30 "прильотів" із артилерії (калібру 152 мм), внаслідок чого пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.

"Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 "прильотів"). Пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання", - додав Живицький.

Ситуація в Сумській області під час війни в Україні з Росією - це варто знати

У перші дні повномасштабного вторгнення окупантам вдалося захопити частину Сумської, Київської та Чернігівської областей. Навесні наші воїни вибили ворога з півночі нашої держави.

Загарбники пізніше багато разів обстрілювали Сумську область з різного озброєння, є руйнування, постраждалі та жертви. Зокрема, 29 листопада стало відомо, що окупанти обстріляли Новослобідську громаду, пошкоджено агропідприємство.

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