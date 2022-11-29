Унаслідок ворожого обстрілу також пошкоджені кілька одиниць техніки.

Російські окупанти обстріляли Новослобідську громаду Сумської області, внаслідок ударів пошкоджено місцеве агропідприємство.

Громаду вороги атакували зі ствольної артилерії, в одному з прикордонних сіл розірвалися 9 ворожих снарядів, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном. Також пошкоджені два трактори та три автомобілі. "Прильоти" були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти", - зазначив Живицький.

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Ніхто з людей, за його словами, не постраждав.

Ситуація в Сумській області під час війни з РФ - що варто знати

Російські окупаційні війська у перші дні повномасштабного вторгнення вдерлися на територію низки північних областей України, зокрема, в Сумську, Київську та Чернігівську. Навесні наші воїни вибили супротивника з цих областей.

Пізніше вороги не раз обстрілювали Сумську область з різного озброєння, є руйнування, жертви й постраждалі. Зокрема, 21 листопада стало відомо, що окупанти зі своєї території з "Градів" та інших видів озброєння обстріляли одне з сіл, пошкоджено газопровід, зазнали руйнувань щонайменше п’ять осель.

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