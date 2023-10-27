Захисники України підбирають способи протидії супротивнику, зазначила керівник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські окупанти запускають по українській землі малі партії дронів "Шахед" й під час цих атак намагаються розвідати маршрути для майбутніх потужніших атак.

Українські захисники аналізують тактику супротивника і підбирають способи протидії, розповіла керівник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 27 жовтня.

"Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони і намагатися виснажити її. Ви розумієте, що нічний час, який обирається, це, зокрема, і цієї ночі, - два проміжки часу в найкритичніший момент, коли є втома людського організму, але незламні українці працюють 24/7, тому що протидіють найпідлішому ворогу у світі", - сказала вона.

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Гуменюк додала, що супротивники "намагаються, очевидно, розвідати майбутні маршрути для тих атак, які будуть більш міцними і насиченими".

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Росіяни раніше здійснювали масовані удари безпілотниками-камікадзе по українській землі, а потім почали запускати невелику кількість дронів.

Зокрема, у ніч на 27 жовтня супротивники двома хвилями безпілотників атакували Херсонську та Миколаївську області - запустили 6 дронів, 5 з них було збито, а один поцілив в об'єкт інфраструктури.

Українські воїни успішно протидіють ворожим дронам. Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 5 390 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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