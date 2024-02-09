Протягом доби на фронті відбулось 91 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни намагались сьогодні прорвати оборону українських захисників в районі Синьківки та Іванівки, але безуспішно. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Безуспішними також були спроби ворога прорвати оборону ще на 3-х напрямках:

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог атакував за підтримки авіації.

На Авдіївському – наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області,

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки західніше Новопокровки та в районі Роботиного Запорізької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом цієї доби здійснено 4 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

За даними Генштабу, загалом цієї доби по всій лінії фронту відбулось 91 бойове зіткнення.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, авіація українських Сил оборони завдала цієї доби удари по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни вже тривалий час йдуть нон-стоп на жорсткі штурми біля Куп’янська, кладуть величезну кількість своєї піхоти в лобових штурмах. Як розповів командир взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов, на напрямку ситуація стабільно дуже напружена, бо росіяни постійно намагаються штурмувати. Але завдяки просто нелюдській стійкості, мужності наших військ і професійності командирів їм взагалі не вдалось просунутись, ні на метр ніде, - зазначив Краснов.

Військовий зауважив, що ворог не залишає надії захопити Куп’янськ, тому що він для росіян стратегічно важливий.

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