Зокрема, обстрілів зазнав Миколаїв та села Шевченківської, Воскресенської та Інгульської громад.

Унаслідок нічних обстрілів Миколаївщини загинуло двоє людей, ще семеро - дістали поранень.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні щодо ситуації в регіоні станом на 8:30.

Він нагадав, що вночі 2 жовтня ворог атакував Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п’ять з яких знищено українськими військовими.

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Крім того, близько 3:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300.

Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків, внаслідок чого вони зазнали пошкоджень, а в одному з них виникла пожежа.

Також зафіксовано влучання біля території лікарні.

"Всього внаслідок обстрілу поранення дістали семеро осіб. Детальна інформація уточнюється", - додав Кім.

Також вночі внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади загинуло двоє людей, частково зруйнувано житловий будинок.

За словами голови ОВА, минулої ночі вибухи пролунали й у с.Калинівка Воскресенської громади, обстрілів зазнали й околиці с.Новоолександрівка Інгульської громади.

Як писав УНІАН, вночі 2 жовтня російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять з яких знищено підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Попри це, продовжували спроби наступу противника на інших ділянках східного фронту. За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Разом з тим окупанти продовжують бити по українських містах та знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 60 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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