Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з населених пунктів на косі - 37 осіб.

На Кінбурнській косі триває операція в режимі інформаційної тиші, це питання тривалого часу.

Як повідомив на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, два дні тому окупанти примусово вивезли людей з населених пунктів на косі - 37 осіб.

"Наразі триває операція в режимі інформаційної тиші. Ми її бачимо, розуміємо, але... це питання тривалого часу, тому що є особливості", - зазначив Кім.

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Операція на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса - це піщана коса, яка знаходиться на північному заході Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. Зараз вона під контролем окупантів.

11 листопада Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено від російських загарбників, але під окупацією залишається Кінбурнська коса — піщана коса у північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем. На косі також розташовані три населені пункти із невеликою кількістю населення.

У звіті ISW стверджують, що якщо українські війська візьмуть під контроль Кінбурнську косу, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.

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