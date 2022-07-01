У регіоні є влучення ворожої ракети, зазначили в Одеській військовій адміністрації.

В Одеській області стався новий ворожий ракетний удар.

В результаті попадання ворожої ракети є загиблі, повідомив в Telegram спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеська область. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі. Подробиці - згодом", - зазначив він.

Те, що трапилося, також підтвердили журналістам в оперативному командуванні "Південь".

"Є попадання. Є жертви", - зазначили у командуванні.

У соціальних мережах місцеві жителі пишуть, що ворожа ракета зруйнувала багатоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Повідомляють, що також пошкоджено базу відпочинку, у багатьох будинках вилетіли шибки.

Нагадаємо, повномасштабна війна РФ та України розпочалася рано вранці 24 лютого. Вороги вже не раз обстрілювали Одеську область, були жертви, потерпілі та руйнування.

30 червня стало відомо, що російські окупанти двома ракетами завдали ударів по Одеській області, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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