Це сталося між Миколаєвом та Херсоном.

Одеські добровольці викрали російський танк.

Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, спецоперацію провів Одеський загін у складі Української добровольчої армії на Південнобузькому напрямку - між Херсоном та Миколаєвом. Зокрема, бійцям вдалося захопити без бою ворожий танк, який вони викрали та передали ЗСУ.

"Десь в херсонсько-миколаївських степах віджали, а точніше забрали, тихо прийшли, тихо пішли та забрали танк", - розповів Братчук.

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині окупанти втекли, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї. У ЗСУ пообіцяли, що кулі повернуть загарбникам, однак у спосіб, який їм не сподобається.

А на Сумщині російські танки не пройшли випробування українською багнюкою.

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