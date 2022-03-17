У ЗСУ пообіцяли, що кулі повернуть загарбникам у спосіб, який їм не сподобається.

На Миколаївщині окупанти втекли, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

"На Миколаївщині під час зачистки одного з населених пунктів від орків прикордонники з морпіхами захопили трофей. Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трофеї передали підрозділам Збройних сил України.

"Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, вчора керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім повідомив, що в районі міста лінію фронту відсунули. Окупант переміщається за Херсон, готує нову лінію оборони.

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