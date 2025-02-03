Робота цього підприємства зупинена.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили успішні атаки на Астраханський газопереробний завод та Волгоградський нафтопереробний завод. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Як відзначили у Генштабі, обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена", - наголошується у повідомленні.

Водночас, результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

У Генштабі запевнили, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.

Як поінформували УНІАН обізнані джерела у правоохоронних органах, Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО "забавовнили" факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату.

"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії рф. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Дронові атаки на РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, атака дронів на Астраханський газопереробний завод сталася у ніч на 3 лютого. Внаслідок атаки підприємство спалахнуло. Полум'я можна було бачити у радіусі кількох кілометрів.

Астраханський газопереробний завод - один із найбільших газохімічних комплексів світу. Підприємство працює з 1985 року. Чисельність персоналу - 5600 осіб. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.

Окрім того, у ніч на понеділок, 3 лютого, російське місто Волгоград опинилося під масованим нальотом безпілотних літальних апаратів. У місті лунали гучні вибухи. Після вибухів в низці районів зникло світло, також у жителів міста виникли проблеми з мобільним зв'язком. На декількох відео можна побачити момент влучання, після якого починається пожежа.

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